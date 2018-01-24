В Украине могут ограничить продажу несертифицированного домашнего мяса

Ряд народных депутатов Украины (12 человек) предлагают ограничить с 1 января 2020 года реализацию мяса, полученного в частных подворьях в результате забоя на бойне без эксплуатационного разрешения, для предотвращения распространения особо опасных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней (АЧС).

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Об этом говорится в обнародованном на сайте Верховной Рады тексте законопроекта №7489 от 16 января 2018 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения мер по обеспечению прослеживаемости».

«Проект закона Украины устанавливает требования к прослеживаемости пищевых продуктов, повышению ответственности операторов рынка по обеспечению прослеживаемости, упорядочению подворного забоя животных с целью предупреждения распространения особо опасных болезней животных и проведения отбора образцов для целей государственного контроля», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также предусматривает ужесточение условий прослеживаемости пищевой продукции животного происхождения: за нарушение требований по ее обеспечению предлагается ввести штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Законопроектом предполагается, что операторы рынка должны предоставлять документ, содержащий полную информацию о продукте: название пищевого продукта, пищевой добавки, ароматизатора, вспомогательного материала для переработки, название и адрес мощности по производству и/или обороту с указанием номера эксплуатационного разрешения или регистрационного номера, номер и объем (вес) партии, срок годности, ссылка на санитарные меры, условия хранения, транспортировки и другие условия содержания, дата выдачи, имя, подпись оператора рынка или уполномоченного лица, выдавшего документ, и другую информацию, необходимую для прослеживаемости продукта.

По мнению авторов документа, реализация данного законопроекта Украины не требует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета Украины. Кроме того, его реализация существенно уменьшит расходы государства на проведение отбора образцов для осуществления государственного мониторинга.

Отмечается, что принятие данного документа позволит усовершенствовать систему государственного контроля в сфере безопасности пищевых продуктов с учетом требований Европейского Союза, ввести четкие меры по прослеживаемости за перемещением пищевых продуктов животного происхождения, упорядочить подворный забой животных с целью предупреждения распространения опасных болезней животных, а также

повысить уровень защиты здоровья и интересов потребителей.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, объем производства мяса в Украине в 2017 году составил 3,26 млн тонн (в живом весе), что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа ранее заявлял, что Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится.

Согласно данным из открытых источников, в 2017 году в Украине было зарегистрировано более 150 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.