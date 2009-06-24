Обслуживающие агрокооперативы станут неприбыльными организациями

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам деятельности неприбыльных организаций”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 234 из 439 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом определено, что обслуживающий кооператив является неприбыльной организацией.

В законопроекте предусматривается, что от налогообложения освобождаются доходы неприбыльных организаций, полученные в виде: средств или имущества, поступающих в сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы от уплаты взносов их членов (ассоциированных членов), от осуществления основной деятельности, а также пассивных доходов.