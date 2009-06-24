Австралия экспортирует 14,6 млн. тонн пшеницы нового урожая

Согласно прогнозам АВАRЕ, экспорт пшеницы из Австралии в 2009/10 МГ (октябрь-сентябрь) достигнет рекордного уровня в 14,6 млн. тонн, что в стоимостном выражении составит около $6,16 млрд. долл., сообщает АПК-Информ

Напомним, что в сезоне-2008/09 соответствующие показатели составили 12,8 млн. тонн и $5,1 млрд.

По оценкам аналитиков, объем производства пшеницы в стране в будущем сезоне увеличится на 3% в сравнении с результатом текущего МГ - с 21,4 млн. тонн до 22 млн. тонн, что будет способствовать росту экспорта зерновой.