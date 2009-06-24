В Донецкой области сократился улов рыбы

В Донецкой области за январь-май текущего года предприятиями рыбного хозяйства и физическими лицами-предпринимателями региона было выловлено 5,9 тыс. тонн рыбы, что меньше аналогичного периода 2008 года на 14%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

Статистики объясняют сокращение вылова рыбы уменьшением поступления инвестиций в рыбное хозяйство. Так, за 2008 год инвестиции увеличились на 28%, но составили лишь 284 тыс. грн., а в I квартале 2009 года инвестирование рыбной отрасли региона вообще не осуществлялось.

По итогам прошлого 2008 года улов рыбы в области возрос по сравнению с предыдущим годом на четверть и составил 11,1 тыс. тонн, или 5,6% общего улова рыбы в Украине (200,2 тыс. тонн). По этому показателю регион занял третье место, уступив Севастополю, который обеспечил 111,3 тыс. тонн, или свыше половины украинского улова, а также Автономной Республике Крым (25 тыс. тонн, что составляет восьмую часть).

На предприятия рыбного хозяйства области приходится 87% общего улова, на физических лиц-предпринимателей – 13%. Годовой улов морской рыбы в 2008 году возрос против 2007 года на 31% и составил 9,1 тыс. тонн, или 82% общего улова. В составе морской рыбы преобладает тюлька (80% улова), доля азовского бычка составила 12%, пеленгаса – 6%. Остальное – это хамса, судак, камбала, вобла и тарань.

Статистики отметили, что на 2% увеличился в области за 2008 год по сравнению с предыдущим годом и улов прудовой рыбы, составив 2 тыс. тонн. В структуре прудовой рыбы больше всего толстолобика – 75%, на карпа приходится 11%. Встречаются также лещ, щука и некоторые другие виды.

Но в облстатуправлении также отметили, что сегодня в силу традиций средние затраты на покупку рыбы и рыбопродуктов населением области в четыре раза ниже, чем на мясопродукты. Одним жителем в среднем потребляется не более двух килограммов рыбы и рыбопродуктов в месяц. При этом за последние годы уменьшился удельный вес рыбной продукции местного происхождения, прежде всего, пользующейся повышенным спросом свежей рыбы.