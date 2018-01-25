В Украине увеличилось производство молочной продукции: сколько и чего изготовили за год

Производство жидкого обработанного молока в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-декабре 2017 года составило 950 тыс. тонн, что на 2% больше, чем в 2016 году, сообщила Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, в декабре молокозаводы произвели 77,5 тыс. тонн молока, что на 0,7% меньше, чем месяцем ранее, и на 8,7% больше, чем в декабре 2016 года.

Производство сливочного масла в отчетном периоде выросло на 6,2% по сравнению с январем-декабрем 2016 года – до 108 тыс. тонн. Объем производства масла в декабре составил 7,4 тыс. тонн, что на 5,1% ниже показателя ноября текущего года и на 6,1% больше, чем в декабре 2016 года.

За 2017 год в Украине было произведено 67,2 тыс. тонн свежего неферментированного сыра, что на 3,8% больше показателя 2016 года.

Также сообщается, что в декабре было произведено 5,6 тыс. тонн свежего неферментированного сыра (в том числе сыра из молочной сыворотки и кисломолочного творога), что на 2,4% меньше объемов производства в предыдущем месяце и на 2,2% больше, чем в декабре 2016 года. Кроме того, в январе-декабре 2017 года было произведено 406 тыс. тонн йогуртов и другого ферментированного или сквашенного молока и сливок, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. В декабре объем производства йогуртов составил 32,2 тыс. тонн, что на 0,2% меньше, чем было произведено в ноябре, и на 4,4 % больше показателя декабря 2016 года.

Объем производства спредов и жировых смесей по итогам 2017 года составил 23,7 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем в 2016 году. В прошлом месяце в Украине было произведено 2,6 тыс. тонн этой продукции, что на 24,9% больше, чем в ноябре 2017 года, и на 15,5% больше, чем в декабре 2016 года.

Украинские предприятия в 2017 году сократили производство молокосодержащих продуктов на 1,4% по сравнению с 2016 годом – до 141 тыс. тонн. В декабре по сравнению с ноябрем объем производства этих продуктов уменьшился на 1,6%, а по сравнению с декабрем прошлого года - уменьшился на 2,2%.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году производство молока в Украине снизилось на 4,1%, до 926 тыс. тонн, сливочного масла – на 0,7%, до 101 тыс. тонн, спредов и жировых смесей – на 31%, до 36,2 тыс. тонн, жирных сыров – на 8%, до 113 тыс. тонн, йогуртов – на 1,4%, до 420 тыс. тонн, молокосодержащих продуктов – на 9,2%, до 141 тыс. тонн, а свежего неферментированного сыра – выросло на 3,6%, до 69,6 тыс. тонн.