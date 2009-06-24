УКАБ: падение в АПК связано с копированием опыта других стран

Глубина падения в аграрном комплексе многих стран бывшего СССР определялась не только объективными проблемами экономического реформирования, но и попыткой скопировать опыт и структуру хозяйствования других стран, не учитывая различий в традициях ведения аграрного производства, сообщает ПК-Информ..

Такое мнение высказал президент УКАБ Алекс Лисситса в ходе выступления на конференции "Двадцать лет переходного периода: что достигнуто, что необходимо сделать", которая состоялась 17-19 июня в г. Хаале (Германия), передает пресс-центр ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

По его словам, осознание наиболее эффективных путей развития аграрного сектора в таких странах, как Украина, Россия и Казахстан, не только предоставляет им достаточно большие конкурентные преимущества (в частности в связи с использованием эффекта масштаба и вертикальной интеграции), но и позволяет постепенно вытеснять с мировых рынков часть признанных аграрных стран.

Кроме того, в конференции принимал участие руководитель группы экспертов УКАБ Владимир Лапа.