Эксперт: рынок пива может сократиться на 20-30%

В случае признания пива алкогольным напитком пивной рынок Украины может сократиться на 20-30%. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН председатель совета ЗАО «Оболонь» Сергей БЛОЩАНЕВИЧ.

«Если пиво приравняют к алкогольным напиткам, то значительно ограничиваются продажи пива в рознице, а это существенно сужает, приблизительно на 30%, точки реализации. Рынок пива может сжаться на 20-30%», - сообщил он.

По его словам, сокращение пивного рынка приведет к потере тысяч рабочих мест и сокращению поступлений в государственный бюджет. «Сокращение поступлений в бюджет сейчас сложно спрогнозировать, но это произойдет однозначно», - сказал С.БЛОЩАНЕВИЧ, добавив, что «не зря на заседании ВР прозвучала фраза, «если отрасль упадет»». -«Не исключаем, что упадет, но тогда мы будем смотреть и поднимать отрасль», - сказал он.

По мнению С.БЛОЩАНЕВИЧА, этим решением ответственность торговли и органов правопорядка перекладывают на производителей пива. «Мы поддерживаем усиление ответственности за реализацию пива в общественных местах, ограничение торговли по возрастному цензу, но мы же это не контролируем, есть определенные органы, торговля», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, депутаты Киевского городского совета выступают за внесение изменений в Закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», включив пиво и слабоалкогольные напитки в перечень алкогольных напитков.

Об этом идет речь в принятом обращении Киевсовета к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров, за которое проголосовали 104 из 116 присутствующих в зале столичных депутатов.