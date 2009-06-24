В Европе ожидается засуха

В странах Европы в текущем году ожидается засуха и, как следствие, снижение урожая зерновых.

По оценкам Национальной федерации сельхозтоваропроизводителей Румынии, засуха существенно отразится на объемах нового урожая пшеницы, а именно ожидается спад на 40% - с 7 млн тонн в прошлом году до 4 млн тонн в сезоне 2009/10, передает Казах-зерно со ссылкой на Agriculture Online.

Однако, по мнению президента федерации, этого достаточно не только для внутреннего обеспечения и поддержки хлебопекарной отрасли. По его мнению, 1 млн тонн пшеницы может остаться невостребованным. Цены на пшеницу урожая прошлого года колеблются в интервале EUR140-EUR160 за метрическую тонну. Пшеницу нового урожая оценивают дешевле - максимум EUR130 за тонну.

Метео-служба говорит о высокой вероятности засухи в июле и августе на юге и юго-востоке страны. Это не только пагубно отразится на урожае пшеницы, но и на состоянии посевов кукурузы. В Болгарии также ожидается снижение урожайности пшеницы на 30%. Болгарские фермеры ожидают в этом году снижение урожайности пшеницы на 30 процентов. Причиной этому будут засуха и повсеместное нападение на посевы зерновых вредителей.

Больше всего пострадают в этом году от недостатка влаги хозяйства в Юго-Восточной части страны, Варненской и Русенской областей. Именно эти регионы являются главными житницами Болгарии. Старший научный сотрудник сельскохозяйственного института в городе Генерал Тошево Костадин Костов заявил, что, несмотря на ожидаемые низкие урожаи пшеницы, зерновой баланс страны будет нормально обеспечен. По прогнозам ученых института, цены на пшеницу в этом году будут намного выше себестоимости.

Агентство Strategie Grains понизило прогноз валового сбора пшеницы в ЕС-27 в сезоне 2009/2010 с 128,9 до 126,3 млн. т. На снижение прогноза повлияла засуха в Румынии, Венгрии, Великобритании и Испании.

Уменьшен также прогноз производства ячменя – на 2 млн. т по сравнению с майской оценкой до 59,2 млн. т, и кукурузы – на 1,2 млн. т до 57,4 млн. т.