В Крыму сельским застройщикам выдали 355 тыс. грн. кредитов

По состоянию на 1 июня 2009 г. из бюджета Автономной Республики Крым на кредитование индивидуальных сельских застройщиков выделено 355,0 тыс. грн, или 27,3% от годового объема.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, в текущем году в Крыму продолжается кредитование индивидуальных сельских застройщиков в соответствии с программой "Собственный дом". На реализацию указанной программы в 2009 году в бюджете АРК предусмотрено 1378,0 тыс. грн., в том числе 78,0 тыс. грн. - на обслуживание кредитов. За счет средств Госбюджета Украины на финансирование программы предусмотрено 4692,0 тыс. грн., в том числе по спецфонду (возврат кредитов) - 1100,0 тыс. грн.

Из выделенных в январе-мае средств 335,0 тыс. грн выделены по спецфонду (возврат кредитов), на обслуживание кредитов выделено 10,4 тыс. грн., или 13% от годового объема. Кроме того, из Госбюджета Украины получено 647,0 тыс. грн., или 13,8% от запланированных на год. Полученные средства позволили выдать кредиты 51 семье сельских застройщиков, в том числе на строительство, достройку и реконструкцию - 6 семьям, на покупку жилья - 6 семьям, на газификацию и теплоснабжение усадеб - 38 семьям.