Производители алкоголя провели акцию протеста (фоторепортаж)

Сегодня с 8 часов утра в Киеве под стенами Кабинета министров Украины и Верховной Рады производители алкогольных напитков провели акцию протеста против резкого повышения акцизов на алкоголь. Об этом агентству УНИАН сообщил участник акции протеста.

На митинг приехали трудовые коллективы 10 украинских предприятий, как производителей алкогольных напитков, так и спиртовой отрасли, со всех регионов Украины. Всего в акции протеста приняли участие более тысячи представителей трудовых коллективов отечественных предприятий.

Протесты вызваны тем, что 1 июля вступает в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам акцизного сбора", который предусматривает увеличение с 1 июля ставок акцизного сбора на этиловый спирт на 58% - до 34 грн. за 1 литр.

К участникам акции вышли представители Верховной Рады Украины, которым был передан пакет документов, в том числе и требование отсрочить повышение акцизов на алкоголь и сделать его поэтапным. Представители Кабинета министров не вышли на встречу с участниками акции.

В ходе акции люди демонстративно выливали легально произведенную алкогольную продукцию на асфальт в знак того, что из-за повышения акцизов отрасль остановится и эту продукцию вытеснит теневой алкоголь.

Напомним, по расчетам Ассоциации производителей алкоголя «Укрводка», вследствие падения покупательной способности населения возникнут проблемы с оборотными средствами у предприятий, увеличение ставки акцизного сбора приведет к падению легального производства продукции на 53-90%.

Предприятия будут вынуждены остановиться минимум на 2-3 месяца. По расчетам экспертов, увеличение акциза приведет к значительному подорожанию продукции – так, стоимость бутылки 0,5 литра водки даже в нижнем ценовом сегменте будет превышать 20 грн.

При этом, по мнению специалистов, падение объемов потребления легально произведенного алкоголя приведет к катастрофическому сокращению бюджетных отчислений.

Павел КЛИМЕЦ, народный депутат Украины, вышедший поддержать митингующих, так прокомментировал эту ситуацию: «Попомните мои слова, это знают все основные игроки отрасли: 2-3 месяца поступлений от ликероводочных изделий не будет вообще. Почему? Потому что население вряд ли выдержит – особенно первые месяцы – шоковый удар цен».

Демонстранты заверили, что в случае дальнейшего игнорирования проблем отрасли со стороны власти, они прибегнут к более активным мерам борьбы за выживание - как перед Кабмином, так и по всей стране, где находятся предприятия отрасли.