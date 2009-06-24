ТМ «Frest» начала акцию «Освіжайся! Розважайся!»

С 15 июня стартовала всеукраинская акция от напитка «Frest» под лозунгом «Освіжайся! Розважайся!», которая продлится до 15 сентября 2009 года.

Под крышечками напитков «Frest» содержаться уникальные 9-ти значные коды, отправляя которые при помощи SMS или регистрируясь на сайте www.frest.com.ua, потребитель принимает участие в розыгрыше призов на протяжении дня, недели, месяца.

Присылая SMS – согласно тарифам оператора (30-35 коп) на короткий номер 4700, участник получает в ответ информацию о регистрации и участии в розыгрыше призов.

Среди участников акции разыгрываются следующие призы: 93 флэшки-браслета на 4 Гб (розыгрыш в конце дня); 14 смартфонов Nokia 5800 XpressMusic (розыгрыш одного из смартфонов в конце каждой недели проведения акции) и 3 ноутбука Apple MacBook (главный подарок, розыгрыш одного ноутбука в конце каждого месяца).

О результатах каждой проведенной процедуры по определению владельцев Призов, участникам сообщат с помощью sms-сообщений. Также о результатах проведенной процедуры по определению владельцев призов можно будет узнать на сайте www.frest.com.ua/akcia или по телефону горячей линии 8 (044) 412 86 55.

Справка УНИАН. «Frest» – это безалкогольные напитки. Ассортиментная линейка ТМ «Frest» состоит из напитков «Frest crystal» (с экстрактом «Черный коралл» - смесь 29 крымских трав), «Frest fresh» (цитрусовый вкус с активирующей добавкой L-карнитин), «Frest fire» (с вкусом винограда) и «Frest ice-lime» (вкус лимона лайма с охлаждающим эффектом).

Напитки «Frest» производится на Дочернем Предприятии ЗАО «Оболонь» «Красиловское».

ЗАО «Оболонь» – ведущий национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды.

В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины. Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь Beermix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.