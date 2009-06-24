Завтра в Одесской области грозы и град

В четверг, 25 июня в Украине по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, только в западной части и в Одесской области местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, при грозах шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-34°, в южной части местами 35-38°, в западных областях 25-29°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 15-20°, днем 30-34°. По г. Киеву температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

24 июня температура воды в Черном море 21-24°, в Азовском море 24-26°, в Днепре возле Киева 22°.