Аграрный фонд с 1 июля начнет закупки ячменя

Аграрный фонд Украины с 1 июля текущего года начнет закупки ячменя нового урожая по залоговым ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабинета Министров сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что согласно документу минимальная цена закупки одной тонны ячменя составит 1050 грн., а ячмень низшего класса будет закупаться по соответственно более низкой цене.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, такие меры необходимо предпринять в связи с тем, что уже традиционно зернотрейдеры после сбора урожая начинают массово скупать зерно по демпинговым ценам и на сегодняшний день закупают ячмень по цене 700-800 грн. за тонну. «Как всегда, зернотрейдеры рушат ценовую политику на рынке зерновых», – сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что Министерство аграрной политики будет собирать заявки на закупку зерна у сельхозпредприятий, а затем зерно будет закупаться по цене 60% от установленной. И как только цена ячменя на рынке зерна превысит минимально установленную, сельхозпредприятие сможет продавать его по более высоким ценам, вернув залоговую стоимость. Если же такого желания хозяин зерна не изъявит, то государство доплатит ему 40% стоимости.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины постановлением от 26 февраля 2009 г. № 146 утвердил порядок проведения Аграрным фондом закупки зерна, переданного в залог за предоставленный бюджетный заем в рамках режима государственных залоговых закупок зерна. Согласно документу, Аграрному фонду разрешается в текущем маркетинговом периоде проводить закупку зерна, переданного в залог Аграрному фонду за предоставленный бюджетный заем в рамках режима государственных залоговых закупок зерна, по средневзвешенным ценам, которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах на дату принятия решения о закупке.

До этого Аграрный фонд не мог выкупать у аграриев зерно, которое находится у него в залоге, ранее 1 июня, когда закончится срок действия договора о залоге.

10 марта Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Аграрный фонд Украины готов выкупить все зерно, которое по залоговым ценам передано в Аграрный фонд.

«Я уведомила всех глав облгосадминистраций, что мы наполнили деньгами Аграрный фонд, и Аграрный фонд готов выкупить все зерно, которое по залоговым ценам передано в Аграрный фонд, причем по рыночным, а не минимальным ценам», – отметила она.

По ее словам, это позволит высвободить дополнительно средства Аграрного фонда. «Плюс мы готовы закупить все зерно прошлого урожая в Аграрный фонд со второго по шестой класс, включая кукурузу и ячмень», – отметила премьер-министр. По ее словам, это даст возможность направить на посевную дополнительно около 2-2,5 млрд. грн.