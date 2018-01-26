Украину не покидает чума свиней - зафиксировали очередной случай

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Ривненской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте такжеВ Украине могут ограничить продажу несертифицированного домашнего мяса

Согласно сообщению, в частном подсобном хозяйстве в поселке городского типа Мизоч (Здолбуновский район, Ривненская область) было зарегистрировано заболевание и гибель свиней.

Сообщается, что в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа ранее заявлял, что Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится.

Согласно данным из открытых источников, в 2017 году в Украине было зарегистрировано более 150 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.