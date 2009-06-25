Производители молока снизили поставки на переработку на 20-25%

По мнению экспертов Украинской аграрной конфедерации, на украинском рынке молока в последнее время наблюдаются проблемы: в то время как цены на молочное сырье снижаются, цены на готовые молочные продукты из него показывают рост. Об этом сообщает информационный центр УАК.

По мнению специалистов, в текущем году по сравнению с прошлым цены на масло повысились на 28%, на сыр - на 9,4%, на молоко жидкое - на 12%. Одновременно цены на молочное сырье снизились на 13%. Т.е. если цены на сырье считать в валюте, то они уменьшились более чем на треть", сообщает АПК-Информ.

В результате производители снизили объемы поставки молока на переработку на 20-25%.

Эксперты УАК отмечают, что проблемы справедливого распределения прибылей среди предпринимателей, которые осуществляют движение товаров от производителя до потребителя, присущи многим странам мира, и Украина не является исключением.

Для решения данной проблемы на практике могут применяться разные варианты: установление минимальных закупочных цен; внедрение государственной интервенционной политики; создание сети "собственных" посредников.

Последний вариант, по словам экспертов УАК, является наиболее удобным для производителей, так как существенно повышает долю конечной цены продажи, которая остается именно производителям, а не идет к "посторонним" посредникам.