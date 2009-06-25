РФ в мае увеличила импорт сахара в 4 раза

Россия за май 2009 года, после прекращения действия сезонной пошлины на сахар-сырец и снижения ввозных таможенных пошлин с 220 до 165 долларов за тонну, увеличила импорт сахара-сырца в четыре раза по сравнению с маем 2008 года - со 106 до 445 тысяч тонн, передает РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития и Союзроссахара.

Ранее правительство РФ утвердило решение сократить на один месяц период применения ранее установленной сезонной пошлины на импортируемый сахар-сырец - новая шкала ставки пошлины в размере 165-270 долларов за тонну начала применяться не с 1 июня, а с 1 мая.

При этом, как отмечается в мониторинге Минэкономразвития, в январе-мае 2009 года по отношению к январю-маю прошлого года производство сахара-песка в России практически сохранилось на уровне прошлого года.

«По мере дальнейшего нарастания импорта сахара-сырца и исчерпания запасов свекловичного сахара будет возрастать зависимость внутреннего рынка от конъюнктуры цен на мировом рынке. В настоящее время рост цен сдерживается наличием запасов свекловичного сахара, низким спросом со стороны индустриальных потребителей», - отмечается в сообщении.