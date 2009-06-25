Сегодня в Украине снова жарко

25 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13...+19 градусов, днем +25...+29 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, местами сильный, температура ночью +9...+14 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +26...+28 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +27...+29 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +30..+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+22 градуса, днем +30...+35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +15...+22 градуса, днем +30...+36 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской области местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +33...+38 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +31...+36 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +20...+22 градуса, днем +33...+35 градусов.

24 июня температура воды в Черном море +21...+24 градуса, в Азовском море +24...+26 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.