Украина увеличила выручку от агроэкспорта почти до $18 миллиардов

Экспорт в страны Азии в прошлом году составил 42,6% от всего аграрного экспорта Украины, в Европейский Союз - 32,4%, африканские страны - 14,2%, СНГ - 7,6%, США - 0,4% и другие страны - 2,8%.

Выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву.

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"По результатам 2017 года экспорт украинских аграрных и пищевых товаров показал очень положительные результаты и составил более 17,9 миллиарда долларов. В прошлом году этот показатель составлял 15,5 миллиарда долларов. На сегодняшний день в общем объеме внешней торговли аграрной и пищевой продукцией доля экспорта составляет 79,4%", - процитировала пресс-служба замминистра.

Трофимцева также сообщила, что за январь-декабрь 2017 года внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции составил 22,6 млрд долл.

По ее словам, тройку лидеров экспорта украинских аграрных и пищевых товаров возглавляют зерновые культуры с долей 36,2%, второе место занимают растительные масла - 25,1% и третье - семена масличных культур с долей в структуре 11,3%.

"Но увеличение украинского экспорта произошло не только благодаря данным группам продуктов. За прошлый год заметно увеличились поставки украинских переработанных и пищевых продуктов. Например, речь идет об экспорте масла сливочного, который вырос на 92,2 миллиона долларов по сравнению с 2016 годом, сахара - на 49,7 миллиона долларов, экстрактов солодовых, продуктов из муки и крупы - на 48,8 миллиона долларов, бобовых овощей, свежих или охлажденных - на 44,3 миллиона долларов, говядины мороженой – на 39,2 миллиона долларов и других переработанных пищевых продуктов", - отметила Трофимцева.

Она добавила, что в целом объем экспорта продукции растениеводства в прошлом году увеличился на 2,1 миллиарда долларов и составил 16,7 миллиарда долларов. А экспорт продуктов животноводства вырос на 371,4 миллиона долларов и достиг почти 1,3 миллиарда долларов.

"На сегодняшний день карта нашего аграрного экспорта выглядит следующим образом: страны Азии - 42,6%, Европейский Союз - 32,4%, африканские страны - 14,2%, СНГ - 7,6%, США - 0,4% и другие страны - 2,8%", - отметила замминистра.

По ее словам, в пятерку стран-лидеров, каждая из которых приобрела украинской аграрной и пищевой продукции на более чем 1 миллиард долларов в 2017 году, входят Индия, Нидерланды, Египет, Испания и Китай.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", украинские аграрии экспортировали в 2017 году продовольствия на сумму 17,8 миллиарда долларов, что составило более 41% в структуре украинского экспорта.

По данным центра, поставки украинского зерна на рынки стран мира составили 41,8 миллиона тонн, из них кукурузы – 19,4 миллиона тонн, пшеницы – 17,3 миллиона тонн, ячменя – 4,9 миллиона тонн. Рекордным прошлый год стал также для экспорта сои (2,9 миллиона тонн), подсолнечного масла (5,8 миллиона тонн), сахара (почти 600 тысяч тонн) и жмыха (4,9 миллиона тонн).