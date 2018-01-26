В 2018 году на развитие агропромышленного комплекса Житомирщины направят более 5 миллионов из областного бюджета

Сейчас управление формирует перечень направлений, по которым будут распределяться средства для домохозяйств и агропредприятий области.

В 2018 году на развитие агропромышленного комплекса Житомирской области направят 5,3 млн грн из областного бюджета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления агропромышленного развития.

В областном бюджете на 2018 год предусмотрено 5,3 млн грн на поддержку мероприятий Программы развития агропромышленного комплекса Житомирской области на 2016-2020 годы.

Сейчас управление формирует перечень направлений, по которым будут распределяться средства для домохозяйств и агропредприятий области.

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Одним из направлений остается возмещение жителям области стоимости приобретение установок индивидуального доения коров. Ведь именно это направление программы был наиболее популярным в 2017 году – компенсацию на общую сумму 1 млн 910,1 тыс. грн получили 296 хозяйств населения Житомирщины, которые содержат три и более коров.

В прошлом году на выполнение Программы развития агропромышленного комплекса Житомирской области на 2016-2020 годы были использованы средства в сумме 6 млн 150,0 тыс. грн, которые получили домохозяйства и сельскохозяйственные предприятия Житомирщины для развития аграрной отрасли.