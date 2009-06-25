Кабмин изучит возможность возврата ХМЗ в госсобственность

Правительство Украины изучает возможность возвращения в госсобственность ОАО "Херсонские комбайны" (ныне ООО «Херсонский машиностроительный завод»). Об этом сообщил министр промышленной политики Владимир Новицкий, сообщает РБК.

По словам В.Новицкого, этот вопрос в настоящее время изучается специалистами Министерства юстиции.

Министр также сообщил, что правительство приняло решение о закупке отечественной сельхозтехники на 660 млн. грн., в т.ч. у ОАО "Херсонские комбайны".

"И сегодня (24 июня) мы приняли решение скорректировать с Минфином этот график", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, с начала февраля работники ХМЗ проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватывали административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА.

В конце марта Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нарушения законодательства Украины при отчуждении пакетов акций, находящихся в государственной собственности, акционерных обществ в отрасли сельскохозяйственного машиностроения в связи с деятельностью ОАО «Лизинговая компания «Украгромашинвест», а также выяснение обстоятельств доведения до банкротства ОАО «Херсонские комбайны».

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники.

ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».