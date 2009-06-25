В Винницкой области производство cгущенки выросло в три раза

В январе-мае 2009 года предприятия Винницкой области увеличили производство сливок на 70%, сгущенного молока – в 3 раза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

В январе-мае предприятия Винницкой области произвели 2,055 тыс. тонн сливок, что на 69,7%, или на 0,844 тыс. тонн больше, чем в январе-мае 2008 года.

В январе-мае 2009 года предприятия Винницкой области произвели 3,974 тыс. тонны молока сгущенного, что в 3 раза, или на 2,541 тыс. тонн больше, чем в январе-мае 2008 года.

В.ЧЕРНИЙ объяснил рост производства возросшим спросом на данную продукцию местного производства и сокращением на аналогичную продукцию импортного производства.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания „Люстдорф”, Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод.

Всего в Винницкой области действует 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.