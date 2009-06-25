Мировой экспорт сои сократится

Мировой экспорт соевых бобов в июне-августе 2009 года снизится в связи с ростом цен и сокращением спроса на данную продукцию. Таковы прогнозы немецкого аналитического агентства "Oil World", данные которого приводит "АПК-Информ".

По оценкам аналитиков, в марте-мае 2009 г. тройка мировых лидеров по экспорту сои (США, Аргентина и Бразилия) поставила на внешние рынки 49,2 млн. тонн масличной, что на 2,7 млн. тонн превышает аналогичный показатель прошлого года.

Однако на протяжении следующих 3 месяцев экспорт не сможет достичь такого уровня ввиду ограниченного предложения сои на рынке данных стран. Так, эксперты прогнозируют снижение экспортных поставок масличной из мировой тройки на 5 млн. тонн в сравнении с показателем за аналогичный период 2008 г. - до 42 млн. тонн. В частности, ожидается сокращение импорта сои Китаем в указанный период.