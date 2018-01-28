Билл Гейтс пожертвовал 40 миллионов долларов на создание идеальной коровы

Американский предприниматель намерен финансировать создание нового вида коров, чтобы повысить уровень жизни в самых бедных регионах планеты.

Американский предприниматель Билл Гейтс пожертвовал 40 млн долларов на создание идеальной и продуктивной коровы.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Business Insider, деньги были переданы организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями.

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По словам Гейтса, новая корова сможет давать столько же молока, сколько и обычная, однако будет лучше переносить жару. Новый вид коров поможет повысить уровень жизни в самых бедных регионах планеты. Благодаря генетическим изменениям, животное станет более продуктивным, считает предприниматель.

Как известно, Гейтс является основателем крупнейшего в мире благотворительного «Фонда Билла и Мелинды Гейтс». Предприниматель неоднократно жертвовал свои личные средства на борьбу с заболеваниями, разработку вакцин и улучшение жизни в беднейших регионах планеты.