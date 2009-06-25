Украина вновь повысила таможенные пошлины на 13%

Конституционный суд вчера принял решение, которое грозит Украине осложнением отношений с ВТО, МВФ, Евросоюзом и США. 23 июня Кабинет министров утратил полномочия по изменению таможенных ставок на импорт – таким образом, снова должна взиматься 13-процентная надбавка к действующим пошлинам на все товары некритического импорта. От санкций стран–участниц ВТО Киев может спасти лишь экстренная отмена надбавки Верховной радой. На принятие такого решения у депутатов есть только одна пленарная неделя.

Конституционный суд (КС) лишил Кабинет министров права уменьшать размер временных надбавок к действующим ставкам ввозных пошлин на товары некритического импорта, а также отменять их или продлевать их действие на срок до шести месяцев. По представлению президента Виктора Ющенко суд признал неконституционными эти полномочия, закрепленные в законе #923-VI от 4 февраля, принятом с целью улучшения платежного баланса Украины. Основной аргумент КС – Верховная рада не имела права делегировать Кабинету министров свои полномочия по определению механизмов регулирования ввозных ставок, так как это нарушает конституционный принцип разделения государственной власти. Решение КС вступило в силу 23 июня.

Представитель Кабинета министров в КС Василий Нимченко сообщил, что таким образом остановлено действие всех постановлений правительства, принятых на основании отмененных норм. Кабмин единожды использовал право регулировать пошлины. С 7 марта по решению парламента Гостаможня начала взимать с товаров некритического импорта 13% их таможенной стоимости. Спустя всего две недели Кабмин отменил надбавку к пошлинам на все товары, за исключением автомобилей и холодильников (см. Ъ от 19 марта). Господин Нимченко уверен, что решение КС не повлияет на таможенные ставки на импорт этих товаров.

Представители Министерства экономики и Министерства финансов, с которыми Ъ вчера удалось связаться, не смогли подтвердить, что теперь снова будет взиматься 13-процентная надбавка к пошлинам на импорт говядины, свинины, мясных субпродуктов, яблок, груш, айвы, колбасы, мясных консервов, рыбы, икры, моллюсков, лактозы, тростникового и свекловичного сахара, виноградных вин, вермута, этилового спирта, каменного угля, кожаной и меховой одежды, ковров, тканей, кирпичей, двигателей, кухонных плит, грузового и пассажирского транспорта.

Управляющий партнер адвокатской фирмы Astapov Lawyers Андрей Астапов уверен, что решение КС возвращает уплату 13-процентной таможенной надбавки к пошлинам на весь список товаров. "Последующее постановление Кабинета министров теряет силу, и правовая ситуация возвращается к моменту принятия этого закона",– отмечает господин Астапов. В пресс-службе Гостаможни вчера не смогли сказать Ъ, какие изменения таможенных пошлин вызвало решение КС, однако заверили, что ведомство выполнит все законные предписания.

Шестимесячный срок действия надбавки к пошлинам в 13% истекает 7 сентября. Возвращение ее более чем на два месяца, очевидно, вызовет протест стран–участниц Всемирной торговой организации (ВТО). Как стало известно Ъ, комитет ВТО по вопросам ограничений, вводимых в интересах платежного баланса, вчера потребовал от Киева отменить ограничения на импорт холодильников и автомобилей, так как тарифы по этим двум группам превышают предельный уровень по 63 товарным позициям. Представители Украины объяснили эту меру необходимостью восстановить равновесие платежного баланса для "противостояния ударам и смягчения опасных негативных тенденций". Но представитель МВФ не счел положение критическим, заявив, что Украина не соблюдает запрет на введение ограничений импорта, установленный программой МВФ. Фонд потребовал "незамедлительно" отменить эти ограничения. Обвинив Украину в "защите национального производства", представитель ЕС потребовал отмены надбавки еще до 7 сентября. Решение комитета будет направлено Генеральному совет у ВТО. Против ограничения импорта выступают и США (см. стр. 5, 6).

Предотвратить международный скандал может только Верховная рада, которая 23 июня получила монопольное право на изменение тарифной политики и отмену надбавки. "Успешность такого голосования зависит от того, сумеет ли правительство построить свою фракцию. В любом случае мы такие изменения поддержим",– заверила Ъ народный депутат Ксения Ляпина ("Наша Украина–Народная самооборона"). "Это будет непросто,– считает народный депутат Наталья Королевская (БЮТ).– Но мы сделаем все возможное. Нельзя допустить, чтобы зарубежные рынки в ответ закрылись перед нашими товарами". Текущая IV сессия Верховной рады завершается 10 июля. Следующая начнет свою работу 1 сентября.

Коммерсантъ