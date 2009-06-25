МинАП прогнозирует урожай зерновых на уровне 42-43 млн. тонн

Министр аграрной политики Юрий Мельник сообщил, что в 2009 году министерство ожидает урожай зерновых культур на уровне 42-43 млн. т.

Об этом Юрий Мельник сообщил 23 июня, во время посещения 7-й международной конференции по самовосстанавливающемуся эффективному земледелию на основе системного подхода No-Till, проходящей в «Агро-Союз», сообщает УкрАгроКонсалт.

«Все 27 млн. га используемых в севообороте земель в Украине – все земли задействованы в этом году. Огорчила погода, дожди… По прогнозам министерства, в этом году Украина соберет 42-43 млн. т зерновых, большинство из которых будет реализовываться на внутреннем рынке. Но в то же время значительная часть зерна будет экспортирована, что позволит Украине оставаться крупным игроком мирового зернового рынка», - сказал Юрий Мельник.

Юрий Мельник назвал состояние отрасли среднеудовлетворительным.

Ранее премьер-министр Юлия Тимошенко рассчитывала, что урожай зерновых культур в 2009 году будет не ниже урожая 2008 года, который составил 53,3 млн. тонн.