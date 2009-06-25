Госземинспекция выявила нарушения на 423 га земель

Государственная инспекция по контролю за использованием и охраной земель и ее территориальные органы выявили на землях историко-культурного назначения нарушения на площади 423 га.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета по земельным ресурсам Украины.

Как указывается в сообщении, Госземинспекцией проведено 814 проверок состояния соблюдения требований земельного законодательства об охране культурного наследия на землях историко-культурного назначения, в том числе во время распаевки и использования земель сельскохозяйственного назначения, которые входят в состав территорий памятников культурного наследия, зон их охраны, охраняемых археологических территорий.

По результатам проверок выявлено 230 нарушений требований земельного законодательства на площади 423,3 га, на устранение которых составлено 119 протоколов об административных правонарушениях для привлечения к административной ответственности нарушителей. В органы прокуратуры передано 48 материалов.

Согласно Методике определения размера вреда, причиненного в результате самовольного захвата земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия почвенного покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения, ущерб составляет почти 160,5 тыс. гривен.

Наиболее распространенными нарушениями земельного законодательства на землях историко-культурного назначения является использование земельных участков без правоустанавливающих документов, самовольный захват земельных участков и уничтожение межевых знаков.

Во время проверки фактов передачи в частную собственность земель историко-культурного назначения с нарушением законодательства не установлено.