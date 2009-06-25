Jaffa Spring получила золотые медали на “ALСO+SOFT 2009”
Решение дегустационной комиссии
Двумя золотыми медалями за качество своего нового продукта – сокосодержащего газированного напитка ТМ Jaffa Spring, удостоилась компания «Витмарк-Украина» на закрытом дегустационном конкурсе ALCO-SOFT 2009. Об этом УНИАН сообщили в компании.
По итогам дегустации профессиональной комиссией конкурса, сокосодержащие газированные напитки ТМ Jaffa Spring набрали наибольшее количество голосов и признаны лучшим натуральным газированных напитком этого года.
Единогласным решением всех членов комиссии напитки ТМ Jaffa Spring награждены двумя Золотыми медалями качества за оба образца, представленных на дегустацию – «Апельсин-лемонграсс» и «Гранат-женшень».
По словам председателя дегустационной комиссии Николая Лавриненко, эксперты-дегустаторы отметили хорошие органолептические показатели нового продукта ТМ Jaffa Spring, новизну и оригинальность вкуса.
Золотые медали качества и дипломы ТМ Jaffa Spring будут вручены в сентябре этого года во время выставки «Alco+Soft 2009», которая состоится в Киеве в Международном Выставочном Центре.
Как сообщалось ранее, компания «Витмарк-Украина» два месяца назад выпустила на рынок натуральные газированные напитки ТМ Jaffa Spring с 10-процентным содержанием натурального сока. Компания утверждает, что благодаря новой асептической технологии производства напитков с газацией, впервые в Украине газированный напиток производится без консервантов и искусственных красителей. В состав продукта также вошли экстракты полезных трав.
Справка УНИАН.Выставка «Alco Soft» – известная международная специализированная экспозиция индустрии напитков Украины и стран СНГ, которая отображает все тенденции рынка алкогольной и безалкогольной продукции. В её рамках ежегодно проходит профессиональный дегустационный конкурс напитков, соков, пива.
Компания "Витмарк-Украина" один из крупнейших украинских производителей соков, нектаров, сокосодержащих напитков, детского питания, пюреобразных и концентрированных полуфабрикатов (ТМ «Jaffa», «Jaffa Select», «Jaffa Natura», «Jaffa FreshUp», «Jaffa Selected Fruit», «Jaffa Viva», «Jaffa Ice Tea», «Jaffa Spring», «Одесский консервный завод детского питания», «Соковита», «ЧудоЧадо», «Aquarte»).Год основания – 1994. Доля компании на рынке СНН - 27%. Оборот компании в 2008 году составил 748 млн. грн.