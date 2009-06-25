ВР приняла закон об оптовых рынках сельхозпродукции
Приведена классификация ОРСП
Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции».
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 309 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрировавшихся в сессионном зале.
В соответствии с законом, оптовый рынок сельскохозяйственной продукции (ОРСП) - это субъект предпринимательской деятельности, который создан в соответствии с законодательством и целью деятельности которого является создание необходимых условий для осуществления операций по продаже и купле сельскохозяйственной продукции, заключение соответствующих договоров
В законе приведена классификация ОРСП, а также особенности их создания, деятельности и регулирования.
Предусмотрено, что государственная политика поддержки ОРСП осуществляется путем разработки и утверждения программы развития сети оптовых рынков, которая утверждается Кабинетом Министров Украины, контроля за реализацией мер по их созданию и функционированию; обеспечения достоверной информацией участников ОРСП о конъюнктуре и потребительском качестве товаров; разработки и контроля за выполнением правил торговли, ветеринарных и санитарных правил, других нормативно-правовых документов, которые регламентируют их деятельность; выделение земельных участков под ОРСП, в том числе из земель государственной или коммунальной собственности, с учетом санитарной зоны, в размере, который будет обеспечивать участников рынка необходимыми торговыми местами, способствовать размещению соответствующих объектов инфраструктуры рынка.
Кроме того, предусмотрено предоставление организационной, технической и финансовой помощи в создании и функционировании ОРСП; стимулирование реализации на ОРСП сельскохозяйственной продукции отечественного производства; обеспечение ОРСП подъездными дорогами, водо- и электроснабжением, другими коммуникациями общего назначения; включение в программы социально-экономического развития территорий мер по развитию ОРСП.
Законом предусмотрено создание ассоциаций ОРСП, членом одной из которых должны быть все ОРСП, а также введение не государственного регулирования ОРСП через саморегулирующуюся организацию ОРСП.