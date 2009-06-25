ВР приняла закон об оптовых рынках сельхозпродукции

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 309 из 440 народных депутатов Украины, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

В соответствии с законом, оптовый рынок сельскохозяйственной продукции (ОРСП) - это субъект предпринимательской деятельности, который создан в соответствии с законодательством и целью деятельности которого является создание необходимых условий для осуществления операций по продаже и купле сельскохозяйственной продукции, заключение соответствующих договоров

В законе приведена классификация ОРСП, а также особенности их создания, деятельности и регулирования.

Предусмотрено, что государственная политика поддержки ОРСП осуществляется путем разработки и утверждения программы развития сети оптовых рынков, которая утверждается Кабинетом Министров Украины, контроля за реализацией мер по их созданию и функционированию; обеспечения достоверной информацией участников ОРСП о конъюнктуре и потребительском качестве товаров; разработки и контроля за выполнением правил торговли, ветеринарных и санитарных правил, других нормативно-правовых документов, которые регламентируют их деятельность; выделение земельных участков под ОРСП, в том числе из земель государственной или коммунальной собственности, с учетом санитарной зоны, в размере, который будет обеспечивать участников рынка необходимыми торговыми местами, способствовать размещению соответствующих объектов инфраструктуры рынка.

Кроме того, предусмотрено предоставление организационной, технической и финансовой помощи в создании и функционировании ОРСП; стимулирование реализации на ОРСП сельскохозяйственной продукции отечественного производства; обеспечение ОРСП подъездными дорогами, водо- и электроснабжением, другими коммуникациями общего назначения; включение в программы социально-экономического развития территорий мер по развитию ОРСП.

Законом предусмотрено создание ассоциаций ОРСП, членом одной из которых должны быть все ОРСП, а также введение не государственного регулирования ОРСП через саморегулирующуюся организацию ОРСП.