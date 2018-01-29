Закупка молока у населения будет продолжаться – Минагропрод

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о недопустимости запрета для населения продавать молоко предприятиям, производящим молочную продукцию.

Закупка молока у хозяйств населения будет продолжаться, поскольку никаких запретов по этому вопросу нет и не предвидится, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк на пресс-конференции.

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«Хочу официально от имени Министерства аграрной политики и правительства Украины сообщить, что никаких запретов на закупку молока у населения нет и не планируется к внедрению. Молоко у населения как закупалось, так и будет закупаться», - отметил замминистра.

Мартынюк добавил, что законодательных изменений по вопросу закупок молока у населения проводить не планируется. «Никакие обязательства Украины перед Европейским Союзом в рамках имплементации Соглашения об ассоциации или Соглашения о зоне свободной торговли не предусматривают каких-либо изменений в этой ситуации», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил о недопустимости запрета для населения продавать молоко предприятиям, производящим молочную продукцию.

«Был сигнал относительно запрета продажи молока от людей производителям. Я хочу предупредить, не дай Бог, кто-то кому-то что-то запретит. Люди пусть растят скот, продают спокойно молоко и пусть никто им не мешает это делать», - сказал премьер.

«Я предупреждаю: никаких запретов не должно быть. Надо помочь людям в такой непростой момент. Никаких запретов», - добавил премьер.

В конце 2017 года в СМИ появилась информация о запрете с 1 января 2018 года покупки продуктов у селян перерабатывающими предприятиями.