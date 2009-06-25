«Львовхолод» 27 июня откроет 4 магазина «Рукавичка»

ООО «Торгово-производственная компания «Львовхолод» 27 июня т.г. откроет четыре магазина самообслуживания «Рукавичка» в Самборе Львовской области.

Об этом говорится на сайте компании.

Как указывается в сообщении, с открытием магазинов сеть «Рукавичка» увеличится до 37 магазинов самообслуживания.

Площадь магазинов самообслуживания составляет от 200 до 1 тыс. кв. м, ассортимент – 2-9 тыс. наименований товаров.

Справка УНИАН. ООО «Торгово-производственная компания «Львовхолод» занимается оптовой, мелкооптовой и розничной торговлей продуктами питания, бытовой химией, хозтоварами и т.д.

Компании принадлежат гипермаркет «Рукавичка» во Львове, магазины самообслуживания «Рукавичка» и 4 распределительных центра в райцентрах Львовской области.