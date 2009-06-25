ВР внесла изменения в законы о подсудности в земельных отношениях

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения подсудности дел по вопросам земельных отношений».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 299 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью закона является устранение недостатков процессуального законодательства Украины относительно определения подведомственности дел с целью сделать невозможным копирование судебных решений, преднамеренное затягивание процесса судопроизводства.

Закон совершенствует существующую нормативно-правовую базу путем четкого определения подсудности (подведомственности) дел для всесторонней защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, государства.

Закон вводит нормы, которые четко определяют подведомственность (подсудность) дел по вопросам земельных отношений.

Так, предлагается дополнить Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства нормами, которые будут предусматривать рассмотрение дела по поводу земельных отношений именно по местонахождению объектов земельных отношений.