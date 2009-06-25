Тимошенко: Ющенко подпишет изменения в Бюджетный кодекс

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала представителей местных властей всех уровней, чтобы они обратились к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой подписать принятые Верховной Радой изменения к Бюджетному кодексу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом Львовской области.

Она подчеркнула, что после вступления в силу этих изменений бюджет 2010 года можно будет сформировать с наиболее полным учетом интересов жителей мелких городов, поселков и сел.

«Могу сказать, что тяжело будет только пройти подпись Президента… Я могу сказать вам, все обратятся к Президенту и попросят подписать Бюджетный кодекс, и вы будете иметь от 20% до 30% больше денег на расходы развития», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.

Вчера, 24 июня, первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил, что в Секретариате Президента продолжается изучение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Высказывая свое мнение о документе, А.ШЛАПАК отметил, что у него есть большие опасения по поводу того, что Минфин может столкнуться со сложностями при расчете местных бюджетов, число которых значительно увеличивается. «Меня лично волнует только одно – каким образом сегодня Министерство финансов может рассчитывать 13 тысяч бюджетов. По моему мнению, организационно они это завалят, хотя, возможно, я не прав. Но если у нас колоссальные проблемы с расчетом 700 бюджетов… то что будут делать, когда их будет 13 тысяч?» – сказал А.ШЛАПАК.