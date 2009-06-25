«АТБ-маркет» увеличила количество дискаунтеров до 325

Компания «АТБ» увеличила количество дискаунтеров в Украине до 325.

Об этом говорится на сайте компании.

Как указывается в сообщении, с начала июня т.г. компания открыла девять магазинов в Мелитополе, Луганске, Запорожье, Красном Луче (Луганская обл.) и Кривом Роге.

В июле компания планирует открыть пятый магазин «АТБ» в Мелитополе Запорожской области. В ближайшие два месяца в Луганской области планируется открыть еще три дискаунтера «АТБ»: в Луганске, Северодонецке и в городе Попасная (Луганская обл.).

Справка УНИАН. «АТБ-маркет» – крупнейшая торговая сеть в Украине, основанная в 1993 году. По состоянию на 25 июня 2009 года компания представлена 325 магазинами в 98 городах Украины.

«АТБ-маркет» входит в корпорацию «АТБ». В состав корпорации также входят кондитерская фабрика «Квитень», мясная фабрика «Фаворит», спортивный клуб «Восход».