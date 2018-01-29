В этом году птица составит половину мясного рациона украинцев - эксперт

В среднем в 2017 году говядина и свинина были дороже мяса кур в тушках в 1,7-2,2 раза.

Доля мяса птицы в 2018 году будет занимать около 50% в мясном рационе украинцев, что обусловлено низким уровнем покупательной способности населения и большей конкурентоспособностью курятины по розничной цене по сравнению с говядиной и свининой.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела ценообразования и аграрного рынка Светлану Пашко.

При этом, по словам Пашко, потребление говядины и свинины в 2018 году может уменьшиться. Среди основных причин – существующие тенденции сокращения поголовья крупного рогатого скота, частые вспышки вируса африканской чумы свиней, а также ценовые тренды в Украине и низкая покупательная способность населения.

"По предварительным данным 2017 года, в структуре потребления мяса украинцами доля птицы остается наиболее весомой – 48%, почти в 1,5 раза превышая уровень рациональных норм. При этом на свинину приходится 37%, на говядину – только 14%, на другие виды мяса – 1% мясного рациона", - процитировала пресс-служба Пашко.

Эксперт отметила, что розничная цена мяса птицы (тушки) в декабре 2017 года составляла в среднем 53,91 гривни/килограмм, свинина с костью (отрубы бедра) стоила 93,00 гривни/килограмм, а свинина без кости – 113,46 гривни/килограмм. В том же месяце за один килограмм тазобедренной части говядины в среднем следовало заплатить 92,18 гривни. Говядина без кости стоила 117,77 гривни/килограмм.

"В среднем говядина и свинина были дороже мяса кур в тушках в 1,7-2,2 раза. Такой ценовой разрыв и обусловил увеличение потребления мяса птицы", - пояснила Пашко.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, объем производства мяса в Украине в 2017 году составил 3,26 миллиона тонн (в живом весе), что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года