Набсовет птицекомплекса «Яришев» уволил Дарманского

Наблюдательный совет птицекопмплекса «Яришев» 24 июня 2009 года освободил от должности главу правления предприятия Олега ДАРМАНСКОГО.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН на предприятии.

Согласно сообщению, О.ДАРМАНСКИЙ, который пребывал в должности с 17 сентября 2008 года, долей в уставном капитале и акциями эмитента не владеет.

Также принято решения о назначении Владимира ЛЮПИНА исполняющим обязанности главы правления (он долей в уставном капитале и акциями эмитента не владеет).

Глава правления предприятия будет избран на следующем общем собрании.

Как сообщал УНИАН, птицекомплекс "Яришев" в 2008 году сократил убытки на 84%, или на 2,9 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 0,549 млн. грн., сократив чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2008 году на 11,34%, или на 0,741 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 5,793 млн. грн.

Справка УНИАН. Птицекомплекс "Яришев" зарегистрирован в виде сельскохозяйственного открытого акционерного общества. Предприятие занимается производством яиц и выращиванием птицы.

49,81% акций СВАТ "Яришев" владеет фондовая компания "Рубин" (Винница), 12,308% - председатель наблюдательного совета Александр БОНДАРЕНКО.