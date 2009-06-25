Аграрии Полтавской области приступили к жатве

В Полтавской области сегодня началась уборочная кампания.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь губернатора Полтавской области Евгений ЛОПУШИНСКИЙ.

По его словам, первыми на поля вышли комбайнеры Новосанжарского района. За день они обмолотили площадь под озимым ячменем в 70 гектаров. Урожайность на этом участке составляет около 60 центнеров с гектара

Как заявил начальник Главного управления агропромышленного развития ОГА Александр СЕНЬ, общая площадь под уборку составляет 684 тысячи гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.

«Сейчас главная задача - не упустить время на старте, обеспечив при этом надлежащие темпы уборочных работ. Ориентировочно, массовые работы в поле начнутся в конце первой - начале второй декады июля. Как отметил А.СЕНЬ, зерноуборочная техника в хозяйствах области подготовлена на 90%. В целом, в жатву работать будут собственных 2094 комбайна, еще 396 единиц планируют привлечь из других областей, при этом на сегодня уже заключены 366 соответствующих соглашений».

Справка УНИАН. Сельскохозяйственные предприятия Полтавской области начали сев яровых культур 30 марта. В 2008 году аграрии Полтавской области собрали 4,5 млн. тонн валового урожая зерновых и зернобобовых.