Завтра в Украине кратковременные дожди

Днем до +28 градусов

26 июня в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31 градус. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +23...+28 градусов. В Карпатах кратковременные дожди, грозы, температура ночью +12...+17 градусов, днем +15...+20 градусов. В Моршине кратковременные дожди, грозы, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов. В Трускавце кратковременные дожди, грозы, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов. В Сваляве кратковременные дожди, грозы, температура ночью +12...+14 градусов, днем +23...+25 градусов. На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27..+32 градуса. В центре Украины переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +28...+33 градуса, в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях местами до +35...+36 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +32...+37 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +30...+35 градусов. В Крыму переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +28...+33 градуса. В Ялте кратковременные дожди, грозы, температура ночью +22...+24 градуса, днем +27...+29 градусов.

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