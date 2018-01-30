Евросоюз развенчал мифы о новых стандартах молока в Украине

Многие из опасений, которые распространяют украинские медиа относительно последствий введения новых молочных норм, были присущи Польше, Чехии, балтийским странам, когда они внедряли аналогичные требования.

Европейский Союз запретил украинцам продавать молоко из частных домохозяйств. Такую ложную информацию распространяют российские, а после них также некоторые украинские медиа. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

Они, например, пишут, что молочные продукты подорожают, но все равно не станут качественнее. А молоко от населения не может соответствовать новым нормам. А еще у крестьян не только исчезнет источник дополнительного заработка – они начнут массово вырезать коров на мясо.

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Многие из опасений, которые распространяют украинские медиа относительно последствий введения новых молочных норм, были присущи Польше, Чехии, балтийским странам, когда они внедряли аналогичные требования.

Путешествуя этими странами, вы можете убедиться, что эти мифы и опасения не оправдались. Конечно, что для повышения стандартов нужно инвестировать средства. Однако центральноевропейские фермеры выжили и сегодня процветают.

Поэтому стоит развеять распространенные мифы, объяснив, в чем суть изменений и как новые нормы относительно молока повлияют на украинских фермеров и потребителей.

Минагрополитики отложило внедрение новых молочных стандартов с 1 января на 1 июля 2018 года. Новые стандарты значительно улучшат безопасность молока в Украине. Принятие этих стандартов является одним из обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

Сегодня в Украине только молоко сорта экстра соответствует высоким требованиям безопасности в ЕС. Для представления, уровень допустимого количества микроорганизмов молока первого сорта в пять раз выше, чем это разрешено в ЕС.

В результате, когда новые стандарты заработают, только молоко экстра класса полностью соответствовать нормам ЕС. В Украине за период с января по октябрь 2017 года увеличилась доля такого молока до 15%, полученного от сельскохозяйственных предприятий. Ассоциация производителей молока Украины требует от своих членов уже сейчас, чтобы ее члены перешли полностью на производство молока только экстра сорта до 2022 года.

Поэтому введение новых норм будет постепенным, чтобы производители могли адаптировать свое производство. Предусмотрен переходный период в два года.

В чем заключаются эти изменения?

Сейчас молоко от населения чаще всего соответствует только нормам второго сорта из-за плохой санитарии при доении и хранении.

Как повысить уровень безопасности этого "домашнего" молока? Для этого при доении нужно мыть руки и быть в чистой одежде. Следует использовать чистые емкости и доильные установки. Также молоко нужно хранить при температуре ниже 10°С.

Меры безопасности также касаются защиты молочной продукции от антибиотиков. Ведь попадания остатков антибиотиков из молока в организм человека усиливает резистентность организма к ним.

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Чтобы не допустить этого при использовании антибиотиков для лечения скота стоит подождать, пока их остатки не выведутся из организма животного. Это стандартная практика во всех странах мира.

В результате молоко будет безопаснее. Новые стандарты лучше защитят потребителей. Благодаря им мы будем пить безопасное молоко от здоровых коров. Риск отравления будет минимизировано.

Улучшение безопасности молока не означает изменения в качестве. Однако благодаря новым нормам вы как потребитель можете быть уверены, что любое молоко в магазине не повредит вашему здоровью.

А это то, чего ожидает и на что имеет право потребитель.

Фермеры же могут объединяться в кооперативы. Вместе будет легче и дешевле внедрить эти мероприятия и повысить качество молока. Ведь молоко высшего класса можно дороже продать.

Появятся также средства для развития инфраструктуры для доставки продукта на перерабатывающие заводы. В 2018 году правительство Украины выделяет 1 миллиард гривен на сотрудничество и развитие малого фермерства.

Опровергнем еще один распространенный миф – молоко второго сорта не обязательно исчезнет.

Его можно будет дополнительно перерабатывать на молокозаводах. Хотя пищевая ценность после этого значительно снизится. Согласно запланированных изменений, использование такого молока будет разрешено для производства кормов для животных или казеина.

И напоследок – указанные изменения являются частью масштабных реформ, которые сейчас внедряются Украиной.