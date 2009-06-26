Аграрии Винниччины увеличили реализацию зерновых

В январе-мае 2009 года реализация зерновых культур сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась почти в 5,5 раза, или на 493,843 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 608,265 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его данным, в январе-мае цена зерновых культур, которые реализуются сельхозпредприятиями области, снизилась на 37,9%, или 439 грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 719,6 грн. за 1 тонну.

В.ЧЕРНИЙ отметил, что значительный рост реализации зерновых произошел из-за активизации рынка зерна и увеличения экспортного спроса на зерновые.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2009 года реализация зерновых культур сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась более чем в 4,3 раза, или на 394,787 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 513,624 тыс. тонн.

В целом на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.