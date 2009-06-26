Аграрии Полтавской области планируют собрать свыше 3 млн. т зерна

В 2009 году аграрии Полтавской области планируют собрать свыше 3 миллионов тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на коллегии в Полтавской облгосадминистрации заявил начальник Главного управления агропромышленного развития ОГА Александр СЕНЬ.

«По предварительным прогнозам специалистов, средняя урожайность озимой пшеницы ожидается в пределах 35 ц/га, ярового ячменя - 25 ц/га.

Таким образом, в области в этом году рассчитывают в целом собрать свыше 3 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Это довольно хороший результат», - сказал А.СЕНЬ.

Для хранения урожая зерновых будет действовать 80 элеваторов общей мощностью свыше 3 млн. тонн. «Сейчас суммарная мощность составляет 2,5 млн. тонн, но к осени будут введены в строй элеватор в Карловке и вторая очередь элеватора в Лохвице», - сказал А.СЕНЬ.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Полтавская область начала жатву.

В 2008 году аграрии Полтавской области собрали 4,5 млн. тонн валового урожая зерновых и зернобобовых