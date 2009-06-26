В Украине выведен новый сорт пшеницы

Украинские селекционеры вывели пшеницу с невероятно высоким показателем урожайности. Вместо трех тонн зерна с гектара, как собирают в среднем по стране, новый вид дает в три раза больше, сообщает УкрАгроКонсалт.

Сорта разделены по назначениям - кормовые, хлебные и даже пивные. Ко всему прочему пшеница хороша и по качественным показателям. Чтобы увеличить урожай озимой, ученые работали годами. Как итог - лабораторная пшеница не боится ни морозов, ни засухи. За ее семенами в институт генетики уже выстроилась очередь.