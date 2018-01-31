Производство сельхозпродукции в Украине подорожало на 22%

Расходы на производство продукции растительного происхождения за прошлый год выросли на 23,1%, а животного – на 18,2%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году выросли на 21,8% по сравнению с 2016 годом, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 23,1%, а животного – на 18,2%.

В декабре по сравнению с ноябрем затраты на агропроизводство увеличились на 3,3%. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в декабре выросли на 3,6%, а животноводческой – на 2,6%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за 2017 год увеличились по сравнению с 2016 годом на 24,6%. В декабре по сравнению с ноябрем эти затраты выросли на 3,3%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 выросли на 13,5%.