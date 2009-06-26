В ЮАР повышен прогноз производства кукурузы

Урожай кукурузы в Южной Африке (крупнейшем производителе зерновой на континенте), в 2009 г. составит 11,6 млн. тонн, что несколько выше предыдущего прогноза (11,5 млн. тонн), однако уступает показателю прошлого года (12,7 млн. тонн), сообщает АПК-Информ прогноз Южноафриканского комитета оценки урожая (SACEC).

В частности, объем производства белой кукурузы в ЮАР достигнет 6,8 млн. тонн против ожидавшихся ранее 6,73 млн. тонн, желтой кукурузы - 4,8 (4,78) млн. тонн.

Как отмечают представители комитета, во время проведения уборочной кампании урожайность зерновой оказалась выше, чем прогнозировалось - 47,8 (47,4) ц/га. Это и стало причиной повышения оценок.