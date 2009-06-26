Украина собрала первый миллион зерна

Украина к 26 июня собрала 1 млн тонн зерна, сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

"Один миллион тонн зерна мы уже намолотили. Жатва проводится в пяти областях", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По словам Л.Козаченко, урожай зерна в текущем году будет в объеме около 39 млн тонн, а переходные остатками с прошлогоднего урожая оценивается примерно в 8 млн тонн.

Эксперт опасается, что большое предложение зерна в начале маркетингового года может привести к значительному снижению внутренних цен на него, сообщает Рынки&Бизнес.

Л. Козаченко также выразил обеспокоенность отсутствием у аграриев необходимых ресурсов для проведения уборочной кампании. Так, из необходимых на уборку зерна примерно 5 млрд грн хозяйства располагают только 50% средств.

"На текущий момент необходимо примерно 5 млрд грн для того, чтобы эффективно провести уборку. Таких средств нет. Примерно половины не хватает для того, чтобы провести вовремя, без потерь эти работы", - сказал он.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики Украины прогнозирует урожай зерна на 2009 год в объеме 42-43 млн тонн против собранных в 2008 году 53,3 млн тонн.