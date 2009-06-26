Кабмин выделил из стабфонда 250 млн. грн.

Кабинет министров Украины утвердил своим постановлением №625 от 24 июня 2009 г. порядок использования в 2009 г. средств стабилизационного фонда для государственной поддержки производства растениеводства, сообщает АПК-Информ..

В частности, Кабмин выделил из стабилизационного фонда государственного бюджета 250 млн. грн. на дотирование производства продукции растениеводства.

Документом предлагается для возделывания сахарной свеклы с целью производства сахара в пределах квоты "А" выделить 750 грн. на 1 га посевов; для возделывания льна-долгунца - 640 грн. на 1 га посевов.

При этом сельскохозяйственные производители должны страховать 20% посевных площадей под культурами, на выращивание которых выделяется государственная поддержка, и продавать на организованном аграрном рынке 20% такой продукции.