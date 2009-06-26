Astrum: сокращение производства аммиака в мае на 42% обусловлено низким спросом

Комментарий эксперта компании «Astrum Investment Management» Евгения Окши:

"Новость о том, что в мае 2009 г. производство аммиака в Украине упало на 42% г/г до 0,27 млн. т. мы рассматриваем эту новость как НЕГАТИВНУЮ для химического сектора. Майское падение не стало сюрпризом, поскольку производство аммиака в Украине за 4M09 сократилось на 44%, что отражает низкий спрос и цены на удобрения на глобальных рынках. Сокращение производства аммиака находится в соответствии с нашим прогнозом 40%-ного снижения в 2009 г."