Ставка по кредитам для производителей зерна составит 9,05%

Кабинет министров принял постановление №627 от 24 июня 2009 г. "Об установлении размера платы за использование бюджетного займа производителями зерна в пределах режима государственных залоговых закупок на 2009/10 МГ, сообщает АПК-Информ..

Как отмечается в постановлении, согласно ст. 12 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" Кабинет министров Украины установил на 2009/10 МГ на основании представленной Национальным банком информации об уровне средневзвешенной процентной ставки по кредитам банков, которые предоставлены на срок до 12 календарных месяцев и полностью обеспечены залогом, который фактически сложился на 1 июня текущего года, плату за использование бюджетного займа производителями зерна в пределах режима государственных уставных закупок зерна в размере 9,05% годовых.