В ЕС производство рапсового масла вырастет в 2 раза

По прогнозу аналитиков агентства FEDIOL, к 2020 г. производство рапсового масла в странах ЕС-27 достигнет 12,9 млн. тонн, что вдвое превышает показатель 2007 г. - 6,95 млн. тонн.

Основной предпосылкой к столь существенному росту объемов производства данной продукции станет повышение спроса на рапсовое масло со стороны отрасли по производству биотоплива в Европе.

Добавим, что импорт рапсового масла в страны ЕС-27 также увеличится. Так, ожидается, что к 2020 г. внешние закупки данной продукции составят 1 млн. тонн против 500 тыс. тонн в 2007 г.