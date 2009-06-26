Производство пшеницы в Испания снизится на 18%

Согласно прогнозам министерства сельского хозяйства Испании, урожай пшеницы в стране в 2009/10 МГ снизится на 1,185 млн. тонн (18%) в сравнении с показателем предыдущего сезона - до 5,53 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

При этом, по оценкам минсельхоза, посевные площади под пшеницей (не включая дурум) в Испании составили 1,34 млн. га (1,55 млн. га в сезоне-2008/09 МГ), под твердой пшеницей - 519 тыс. га.

По сообщениям участников рынка, уборка урожая пшеницы в стране уже началась.

Как прогнозируют эксперты, в текущем году производство зерновых в Испании сократится более чем на 30% по сравнению с прошлым годом и не превысит 15,4 млн. тонн. Главной причиной снижения производства зерна в текущем году эксперты называют резкое сокращение урожайности, связанное с ухудшением финансового состояния фермеров и неблагоприятными погодными условиями.