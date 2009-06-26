Украинское зерно стало привлекательным для европейских инвесторов

Пока Европа приценивается к украинскому АПК на политическом уровне, западные инвесторы вкладывают реальные деньги в его потенциал.

На прошлой неделе Украину посетила комиссар Европейской комиссии по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности Марианн Фишер Боэль. Это значимое событие для отечественного АПК. Специально организованная вертолетная прогулка по Киевской и Черкасской областям предоставила ей возможность увидеть как показательные украинские хозяйства и угодья, так и те хозяйства, которые далеко не отвечают современным стандартам. Госпожа "еврокомиссарша" была более чем удивлена увиденным. Это большой прорыв в дальнейших отношениях между Украиной и Европой.

Снижение позиций традиционных мировых лидеров экспорта сельхозпродукции может предоставить нашей стране возможность заявить о себе не только как о крупном зернотрейдере, но и как о потенциальном экспортере молочной и мясной продукции. Проголодавшийся Евросоюз ищет новые пути наполнения своих закромов. "До 2050 года мы должны будем увеличить производство вдвое, чтобы быть в состоянии предложить пищевые продукты для девяти миллионов потребителей", - заявила Марианн Фишер Боэль. В каких количествах и что именно из "европотребностей" способна удовлетворить Украина?

"Хлебная корзина Европы" - именно так называют Украину в мире. Уже несколько лет передовые украинские производители томились в ожидании налаживания первых экспортных поставок. Стандартная процедура: заявка правительства страны субъекта, который хочет заняться экспортом своей продукции в страны ЕС, прием инспекторов, получение положительного заключения. Годами Украина не могла взять даже первую ступеньку этой "высоты". Бумажная волокита оказалась куда сложнее построения производства мирового уровня.

"Экспорт - всегда упражнение на преодоление вызова. Чтобы экспортировать в ЕС, продукты должны соответствовать наивысшим стандартам безопасности и качества. Вот почему в договоре с Украиной особое внимание уделяется взаимодействию в регуляторных аспектах. Это еще не вполне достигнуто для экспорта продукции скотоводства", - поделилась Марианн Фишер Боэль. Еврокомиссар отметила, что ЕС не ставит перед собой цель гармонизировать украинское производство. Это значит, что украинский производитель сам должен налаживать производственный процесс и пробивать себе путь на мировые рынки. Но первый твердый шаг сделан. О прибылях от экспорта новых категорий и групп товара вряд ли сегодня стоит вообще говорить, признают производители. Нужно еще многому научиться, узнать, чего хочет европейский потребитель. Сколько времени пройдет от принятия политического решения относительно новых статей экспорта до первых поставок, пока сказать сложно.

О привлекательности инвестиций в отечественный АПК много говорить не нужно. Об этом свидетельствуют реальные сделки. К примеру, на прошлой неделе было объявлено о продаже 30% акций аграрного бизнеса группы ТАС, подконтрольной Сергею Тигипко, шведской инвестиционной компании Kinnevik за $4 млн.

Ожидания и оценки Марианн Фишер Боэль, комиссар Европейской комиссии по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности В Украине, безусловно, огромные объемы выращивания зерновых. Это одна из тех сфер, в которых мы заинтересованы и в дальнейшем сотрудничестве. А сегодня я воочию убедилась, что потенциал для развития в Украине огромен. Я чрезвычайно поражена тем, как в Украине налажено производство птицы. Обнадеживают многие аспекты, однако очевидно, как еще долог путь сельскохозяйственных реформ.

Герт Линдеманн, статс-секретарь Федерального министерства по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Ситуация, которая сложилась сейчас на мировом рынке, в частности на рынке зерна, благоприятствует украинским экспортерам. Расширению их присутствия на зарубежном рынке способствует, например, тот факт, что в этом году существенно сократился урожай у одних из основных поставщиков зерновых на мировой рынок - Южной и Центральной Америки.

Юрий Мельник, министр аграрной политики Украины Мы хотим продавать больше продукции - как растениеводства, так и животноводства. Сегодня разрешены к экспорту мед, рыба, сухое молоко для использования в кормовых целях, конина. По результатам инспектирования мы можем получить долгожданные разрешения для наших предприятий экспортировать и другую продукцию. Осенью будет инспекция на предмет красного мяса - говядины и свинины. Каждый наш следующий шаг обязательно будет результативным.

Юрий Косюк, председатель правления ОАО "Мироновский хлебопродукт" Если нам удастся в первые два-три года отправлять до 10% произведенной продукции в Европу, мы будем счастливы. Страны ЕС очень консервативны, и процесс будет нелегким.

Европейцы должны понять, что Украина неоднородна. Сегодня они увидели очень разную Украину. Был и негатив, который исходил от худших. Но в отдельных местах они увидели абсолютную, реальную, конкурентную Европу!

По материалам портала Дело